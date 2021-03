Ny covid-19-fængselsdom rammer 23-årig mand med politiuddannelse

Han udtrykte stor respekt for ordensmagten. Han har aldrig skadet andre personer, og han havde heller ingen intentioner om at skade politibetjente, understregede en 23-årig mand, da han som tiltalt fik det sidste ord i byretten i København tirsdag, inden dommen over ham blev afsagt.

Det var muligvis også et hans livs dårligste beslutninger, forklarede han, da han sparkede noget jord løs på gaden i København, fiskede tre sten op og sendte dem af sted i retning mod betjente lørdag 9. januar under afslutningen af en Men In Black-demonstration, som forinden havde udviklet sig voldsomt.

Stenene ramte ikke ikke nogen, men det gjorde en enig domsmandsret i byretten, da retsformanden afsagde en dom på 1 år og 3 måneders ubetinget fængsel over den 23-årige. En straf, der blev fordoblet, som følge af den coronaparagraf, 81 d, som blev indført i straffeloven sidste år, og som omfatter en række straffelovsbestemmelser.