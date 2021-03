Nye beregninger lækket: 8 ud af 10 dødsfald kan undgås, når alle over 50 er vaccineret

Danmark kan undgå 81 procent af alle dødsfald, der er coronarelaterede, når alle over 50 har fået tilbudt en vaccine.

Sådan lyder den umiddelbare konklusion i et notat fra Statens Serum Institut, som har leveret en række beregninger til Folketingets partier forud for nye forhandlinger med regeringen om en langsigtet genåbningsplan.

I notatet, som i dag er blevet udleveret til partierne, og som Politiken er kommet i besiddelse af, fremgår det, at Seruminstituttet lægger til grund i sin beregning, at 90 procent af dem, der bliver tilbudt vaccinen, siger ja. Scenariet efter, at alle over 50 har fået mulighed for at blive vaccineret, anslår Statens Serum Insitut sådan her:

63 procent af alle indlæggelser, som har relation til covid-19, kan forebygges.

Landets intensivafdelinger kan se frem til 70 procent færre covid-19-patienter.