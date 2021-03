Det er svært at forestille sig en mere angstfyldt måde at dø på som kvinde. At befinde sig alene i et hus, hvor nogen pludselig bryder ind om natten og begynder at sparke løs på den låste dør ind til soveværelset.

Men det var den skæbne, der i 2019 overgik den 58-årige Charlotte Asperud, som blev dræbt med stump vold i sit hjem i Tisvildeleje. For nylig blev en mand dømt til forvaring for drabet på lægen, der havde behandlet ham kortvarigt for år tilbage. Ellers var der ingen forbindelse mellem offer og gerningsmand.

Efter drabet i 2019 satte Weekendavisens Pernille Stensgaard sig til tasterne og skrev et essay om at være »rasende jaget vildt«. Ved mænd overhovedet, hvor utrygge kvinder føler sig i nattelivet, og hvor mange forholdsregler de tager på vej hjem? Pernille Stensgaard ville have »frygten bragt til referat«.