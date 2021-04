Susanne følte sig som verdens dårligste mor: Hun fortryder meget af det, hun gjorde. Men mest det, hun ikke gjorde

Fakta

Behandling

Familiebaseret terapi er den mest anvendte behandling til børn og unge med en spiseforstyrrelse. Metoden er tidligere kritiseret for at være for psykisk belastende for forældrene.

Spisetræning er ofte en del af behandlingen af spiseforstyrrelser. Her sidder der gerne en støtteperson ved siden af og hjælper barnet med at spise. Ofte involverer det genindføring af ’forbudte’ madvarer, som barnet har udviklet en frygt for.

Forskning viser, at behandlingen af anoreksi er en stor udfordring. Nye behandlingsmetoder har reduceret antallet af indlæggelser, men perioden, som patienterne er i kontakt med sygehusvæsnet på, er generelt uforandret.

