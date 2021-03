Norge bruger Danmark som argument mod skolenedlukninger

På trods af galopperende smittetal i Norges hovedstad sendte den norske sundhedsstyrelse søndag en klokkeklar advarsel til byrådet i Oslo mod at gå Danmarks vej og skride til nedlukning af samtlige skoler.

En generel skolelukning har både tvivlsom effekt på smittebekæmpelsen, store konsekvenser for børnene og medfører dårlig undervisning, påpegede Folkehelseinstituttet (FHI), som er Sundhedsstyrelsens norske pendant. Derudover pegede instituttet i sin anbefaling på, at erfaringer fra blandt andet Danmark har vist, at tager man først det skridt, så er det svært at åbne skolerne igen.

Det fremgår af en rapport, som de norske sundhedsmyndigheder sent søndag aften oversendte til beslutningstagerne i Oslo før iværksættelsen af en stribe ekstraordinære tiltag. I stedet for generel lukning opfordrer FHI til helt lokale lukninger der, hvor smitten er stukket af.

»Vi betegner al nedlukning af skoler og børnehaver som meget problematisk«, hedder det i FHI’s anbefaling.