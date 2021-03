SSI erkender og skriver studie om: Kan ikke bevise, at folk smitter, når de har meget lidt virus i svælget

Smittemængde og CT-tal

Mængden af virus i dit svælg kaldes også med et engelsk udtryk ’virus load’ og fortæller lidt om, hvor inficeret du er. Virusmængden stiger dramatisk frem mod omkring dag 5-7, hvor den topper, og derefter falder relativt hurtigt, i takt med at kroppen får bugt med virus.

Virus load opgøres med et såkaldt CT-tal, som du ikke selv får oplyst, når du får dit testsvar.

CT-tallet er et mål for, hvor længe laboratorieudstyret skal køre og hvor meget det populært sagt skal ’zoome’ ind på prøven for at finde virus.

Jo højere CT-tallet er, jo mindre virus er der i prøven - jo lavere CT-tallet er, jo mere virus og jo mere smitsom er du.

Det debatteres, om der findes et niveau - f.eks. et CT-tal på 30 eller mere - hvor man ikke længere er smitsom af betydning.





