300 år gammel regel kan vælte danmarkshistoriens største – og dyreste – retsopgør

Retssagerne om formodet svindel med udbytteskat er svulmet op til et milliarddyrt projekt og en guldåre for statens advokat, Kammeradvokaten. De næste fire dage kan afgøre, om en 300 år gammel regel i engelsk og amerikansk lov står i vejen for Danmark. Samtidig kræves ni tidligere skatteministre afhørt som vidner i New York for at vise, at danske regeringer lukkede øjnene for risiko for svindel.