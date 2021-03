De danske børn i Syrien er en stadig større hovedpine for regeringen

Spørgsmålet om fremtiden for de danske børn i de syriske fangelejre har været diskuteret på Christiansborg siden 2019. Forholdene for de 19 børn med tilknytning til danske statsborgere, karakteriseres som ’horrible’. Diskussionen har ikke mindst taget ny fart efter nye oplysninger om, at IS går efter at smugle 350 børn ud af lejrene.