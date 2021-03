Om lidt vil anklager forlange, at fængslede efter omstridt dukkedemo forbliver bag tremmer

Anklageren vil på et møde i Retten på Frederiksberg fredag kræve, at tre unge mænd, der til en demonstration i januar havde hængt en dukke med et billede af statsminister Mette Frederiksen op i en lygtepæl, skal være varetægtsfængslet en rum tid endnu.

Mændene har foreløbig siddet varetægtsfængslet i næsten 8 uger, og den fortsatte varetægtsfængsling vil som på tidligere retsmøder formentlig blive begrundet med, at et bredt flertal i Folketinget i april sidste år indførte dobbeltstraf for forbrydelser, der har sammenhæng med coronaepidemien.

Søren Harbo, der er senioranklager ved Københavns Politi, bekræfter, at han vil kræve fortsat varetægtsfængsling, men han vil ikke inden retsmødet begrunde det nærmere.

»På retsmødet om fortsat varetægtsfængsling vil de sigtede, deres forsvarere og retten høre, hvad jeg har at sige om den sag«, siger han.