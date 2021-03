S-ordfører: Det her handler ikke om at begrænse folks ytringsfrihed

Hvorfor er det nødvendigt at straffe en coronaforbrydelse dobbelt så hårdt som en forbrydelse, der ikke relaterer sig til corona?

»Da vi stod i marts og april sidste år, var bøden for at stjæle en flaske håndsprit et par hundred kroner, men når pludselig håndsprit bliver en knap ressource, så er det ikke længere en lille forbrydelse. Samtidig udrullede vi hjælpepakker til blandt andre virksomheder. Der var en potentiel risiko for, at nogle ville se sit snit til at se, om de kunne stikke fingrene ned i fælleskassen. Vi står i den største krise siden Anden Verdenskrig, derfor besluttede vi at skærpe straffene for forbrydelser i forbindelse med corona. Dels for at lave en præventiv lovgivning, så folk kunne se, at hvis de for eksempel snød med en hjælpepakke, ville det medføre hårdere straf. Og så havde vi også i lovbehandlingen et ønske fra Venstre om, at vold mod folk i offentlig tjeneste også skulle føre til dobbelt straf. Og det var vi sådan set enige i«.