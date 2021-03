Puk Elgård får debatten til at gløde: »Vi skal heppe på de gode mænd«

TV-værten Puk Elgård synes, at det er på tide, at vi hepper på de gode mænd »de mænd, der aldrig danser for tæt eller er grænseoverskridende og dominerende«, skriver hun på sin Instagram.

Opråbet kommer efter en uges debat om kvinders utryghed i samfundet. Det begyndte sidste weekend, da 33-årige Sarah Everard blev kidnappet og dræbt, da hun var på vej hjem fra sin ven i London. En politimand er sigtet for drabet. Mordet har startet en debat om vold mod kvinder. Om kvinders frygt for mænd og alle de ting, de gør for at føle sig trygge på gaden. En debat, som hurtigt nåede til Danmark.