Forslag i Folketinget: Hæv straf for ulvedrab

Skyder man en dansk ulv trods fredning, risikerer man efter dansk lov op til 2 års fængsel. Men da det rent faktisk skete, at en ulv blev skudt – for rullende videokamera – i Vestjylland for 3 år siden, fik den dømte kun en betinget dom på 40 dage. Selv om anklageren havde krævet 2 års ubetinget fængsel.

Det er en af flere grunde til, at SF nu fremsætter beslutningsforslag i Folketinget om at hæve strafferammen for såkaldt natur- og faunakriminalitet og samtidig kræver mere efterforskning.

»Ved den slags angreb på naturen går man i andre europæiske lande meget hårdere til værks. Naturen er ekstremt presset, så vi skal beskytte det, der er. Kan vi afskrække flere ved hårdere straffe, skal vi gøre det«, som forslagsstilleren, SF’s Rasmus Nordqvist, forklarer.