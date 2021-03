Ansatte: Besparelser i Miljøstyrelsen vil gå ud over truede dyre- og plantearter

Fremtidige besparelser i det offentlige vil ramme sjældne dyre- og plantearter, som vi ellers har lovet at beskytte. Det frygter en række medarbejdere i Miljøstyrelsen, fortæller en af deres tillidsmænd – og han bakkes op af både Danmarks Naturfredningsforening og et fagforbund.

»Hvis vi ikke har midler nok til at overvåge, hvor de beskyttede dyre- og plantearter befinder sig, er det sværere at lave den rette indsats for at beskytte dem«, siger Tue Stenholm Jakobsen, som er søbiolog og tillidsrepræsentant ved Miljøstyrelsen Midtjylland.

Bekymringen kommer, efter at finansminister Nicolai Wammen (S) har meddelt, at man fortsætter de årlige besparelser på 2 procent i Miljøstyrelsen i både 2021 og 2022.