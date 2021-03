Kvinder er blevet mere utrygge: To ud af tre undgår at færdes alene om aftenen

Frygten for den korte gåtur en sen nattetime er stigende. Særligt mange kvinder går rundt med frygten for at blive udsat for overfald eller overgreb, når de færdes alene.

I en ny meningsmåling foretaget af Megafon for Politiken og TV2 svarer 68 procent af de adspurgte kvinder, at de helst undgår at færdes alene i byen, når mørket falder på. Rundspørgen viser også, at 66 procent af kvinderne, er bekymret for at blive overfaldet, når de færdes alene i byen.

Undersøgelsen viser, at frygten blandt kvinder er steget siden 2017, hvor 58 procent svarede, at de undgik at færdes alene om aftenen, mens 51 procent var bange for at blive overfaldet. Tallene er »bestemt ikke overraskende«, siger Zen Donen, der er bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project Danmark.