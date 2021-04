Familier trækker i nødbremsen i børnesager og flytter udenlands

Med bare en dags mellemrum blev to danske familier sidste sommer tilbageholdt ved grænsen til Tyskland. De kendte ikke hinanden, men begge familier var netop flyttet sydpå på grund af en børnesag.

Den ene familie – Line, Allan og Kathrine – begyndte Politiken i går at fortælle om i en historie i flere kapitler. Men i grænselandet omkring Flensborg bor en række andre familier, der også har forladt Danmark i løbet af det seneste år for at undgå, at deres børn bliver tvangsanbragt.

I Tyskland har socialrådgiveren Helle Dalgaard, som oprindelig kommer fra Danmark, i øjeblikket kontakt til 8 familier, der er flyttet på grund af en børnesag.

»Der har været enkelte kvinder, som jeg har bedt om at rejse hjem igen, fordi jeg oplevede, at de ikke havde viljen til at tage imod hjælp. Men de familier, jeg har kontakt til i dag, vil meget gerne samarbejde. De har bare haft oplevelsen af ikke at blive hørt i Danmark«, siger Helle Dalgaard.

Der findes ingen officielle tal for, hvor mange familier der flytter til udlandet for at undgå en tvangsfjernelse, men også i Sverige og det vestlige Polen befinder der sig enlige mødre og familier, der efter en konflikt med deres danske kommune er taget over grænsen i et håb om at kunne beholde deres børn.