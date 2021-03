Partitjek: Skal børnene hjem fra Syrien?

Radikale Venstre: »PET har vurderet, at børnene ikke er til fare for dansk sikkerhed, men derimod risikerer at blive radikaliseret, hvis de forbliver i lejrene. Hvis ikke det er et argument for at hente dem hjem, så ved jeg ikke, hvad der er«. Kristian Hegaard

SF: »De (børnene, red.) befinder sig i det, man må betegne som helvede på jord. Europas Guantánamo, om man vil«. Karina Lorentzen

Enhedslisten: »Der kan ikke være nogen tvivl om, at en IS-fangelejr ikke er et sted for et barn«. Rosa Lund

Alternativet: »At få børnene hjem, det er det mest menneskelige, det er det mest humanitære, det mest kærlige. Det er også det juridisk korrekte. Det respekterer konventionerne. Og det er sandsynligvis også det sikreste«. Torsten Gejl