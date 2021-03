Byret: Otte ugers varetægtsfængsling til demonstranter er nok

Tre unge mænd, der har siddet varetægtsfængslet i otte uger for at have hængt en dukke med et foto af statsminister Mette Frederiksen (S) op i en lygtepæl under en demonstration, skal løslades. Det afsagde dommer Inge Birgitte Møberg kendelse om i Retten på Frederiksberg fredag. De tre mænd måtte dog alligevel tage turen tilbage til deres celler, fordi anklageren kærede sagen til Østre Landsret, og indtil landsretten har taget stilling, skal de tre forblive i varetægt.

De tre hidtil ustraffede mænd har afvist, at de ville true statsministeren. Der var alene tale om en protest mod coronarestriktionerne, som har tvunget den ene til at holde sin forretning lukket.