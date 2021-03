Bizar optræden afslutter lukket Syrien-møde »Det lyder lidt som komiske Ali det her«

Flere ministre afviser blankt at svare på, om det er korrekt at danske børn fanget i syriske flygtningelejre er i fare for at blive kidnappet af Islamisk Stat.Et lukket møde i Udenrigspolitisk Nævn har ikke gjort livet lettere for udenrigsminister Jeppe Kofod.