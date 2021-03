Forsvarer indklager Østjyllands Politi i sag om brændende dukke på Facebook

En 29-årig lærerstuderende i Aarhus lagde et foto af en dukke fra en demonstration op på Facebook, og så fik hun besøg af politiet, der tog hendes computer og hendes mobil. Det var ulovligt, at politiet gjorde det uden en retskendelse, mener kvindens forsvarer. Kvinden er sigtet for trusler mod statsministeren, som regeringen og Folketinget har indført dobbeltstraf for under coronakrisen. Arkivfoto.