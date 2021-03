Derfor blev der lagt mærke til Danmarks Nationalbank i den forløbne uge

Det er en accepteret del af enhver nationalbanks opgave, at den skal gribe ind over for enhver feststemning, før den frister forbrugerne til at bruge for mange penge. I den angelsaksiske verden hedder det, at punchbowlen skal fjernes fra festen, når alle morer sig. Upopulært, men nødvendigt, hvis økonomien skal holdes på et sundt spor.

Derfor blev der lagt mærke til, at Danmarks Nationalbank i den forløbne uge selv bidrog til i hvert fald boligejernes feststemning med forventningen om, at boligpriserne vil stige med 9,7 procent i år sammenlignet med sidste år. I 2020 steg prisen på et enfamiliehus ifølge Nationalbanken i gennemsnit med 8,5 procent. Det genoplivede debatten om, hvorvidt der nu er opstået en prisboble, som kan punktere med store prisfald til følge.