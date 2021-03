Risikoen stiger for en boble i boligpriserne

Det er en accepteret del af enhver nationalbanks opgave, at den skal gribe ind over for enhver feststemning, før den frister forbrugerne til at bruge for mange penge. I den angelsaksiske verden hedder det, at punchbowlen skal fjernes fra festen, når alle morer sig. Upopulært, men nødvendigt, hvis økonomien skal holdes på et sundt spor.

Derfor blev der lagt mærke til, at Danmarks Nationalbank i den forløbne uge selv bidrog til i hvert fald boligejernes feststemning med forventningen om, at boligpriserne vil stige med 9,7 procent i år sammenlignet med sidste år. I 2020 steg prisen på et enfamiliehus ifølge Nationalbanken i gennemsnit med 8,5 procent. Det genoplivede debatten om, hvorvidt der nu er opstået en prisboble, som kan punktere med store prisfald til følge.

Der er vi ikke nu, hvis man spørger Nationalbanken og de eksperter, der deltog i debatten. Faresignaler, ja! Større årvågenhed, ja! Men nye indgreb, nej! For der er ingen akut boblerisiko, som skal forebygges her og nu. Der er heller ingen i ejendomsmarkedet, som spår prisfald, selv om ikke alle er helt så optimistiske som Nationalbanken. Det er alt i alt beroligende, ikke kun for boligejerne, men for hele dansk økonomi. Et stort boligprisfald medvirker typisk til lavere forbrug og lavere vækst, som det sidst skete under finanskrisen.

Om Nationalbanken og eksperterne får ret i deres optimistiske vurdering af boligpriserne i år, er en af de store jokere i dansk økonomi. For et år siden troede Nationalbanken og eksperterne, at boligpriserne ville falde, fordi pandemien lukkede dansk økonomi ned og i andet kvartal udløste det største kvartalsminus i dansk økonomi siden Anden Verdenskrig.

Prisbobler kan først ses med sikkerhed i bakspejlet. Det kan københavnske købere af ejerlejligheder lige før finanskrisen i 2008 tale med om. De oplevede prisfald på op til 30 procent, og der og mange andre steder i landet er det kun inden for det sidste år eller to, at priserne er tilbage på niveauet før finanskrisen. Førstegangskøbere kan frygte, at de kommer i samme situation, hvis de køber til de nuværende priser.