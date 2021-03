Juraprofessor: Søgsmål om danske børn i Syrien skaber politisk pres

Det tager lang tid at føre en retssag, minder Kirsten Ketscher om.

Hun er professor i socialret ved Københavns Universitet og har fulgt sagen om de danske børn i Syrien, der fredag fik endnu et kapitel. For at få regeringen til at hjemtage de 19 danske børn, der befinder sig i fangelejre i Syrien, sagsøgte foreningen Repatriate The Children Denmark (RTC) Udenrigsministeriet.

Kirsten Ketscher mener, at der er tale om en sag, hvor domstolenes afgørelse meget vel kan blive overhalet indenom af begivenhedernes gang. For, som hun siger, retssager tager tid.

»Sagsanlægget vil derfor og måske især kunne få en strategisk betydning i forhold til, at politikerne justerer deres holdning angående børnenes rettigheder«, vurderer Ketscher.