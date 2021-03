Efter 11 timers forhandling: Mens burgerne blev serveret, så 9 partiledere et fælles lys i mørket

Med et bredt flertal i ryggen har statsminister Mette Frederiksen taget første skridt hen imod et nationalt kompromis om genåbning af samfundet. 9 partier står bag aftalen, der også indfører et omstridt coronapas, der kritiseres for at anfægte liberale værdier.