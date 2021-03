Danmark genåbner: Sådan er det gået på testøen Bornholm

Kim Andersen åbnede sin køreskole i Rønne 2. marts. Dagen forinden var Bornholm tyvstartet på den genåbning, som resten af landet nu kan se frem til, efter at en større politisk aftale faldt på plads sent mandag aften.

Den betyder, at landet genåbnes yderligere efter påske, hvor skoleelever og liberale erhverv som netop køreskoler og frisører står først for. Senere følger en yderligere genåbning af detailhandlen, idrætten, kulturlivet og restauranterne.

Kim Andersen har ikke oplevet de store problemer trods krav om mundbind og hyppige coronatest af både ham selv og hans elever.

»Det har fungeret rigtig fint. Jeg har 9 elever på mit første hold, så vi holder os under forsamlingsloftet på 10, og de har alle været flinke til at lade sig teste«, siger Kim Andersen, der i dag har parkeret sin Mercedes C200 for i stedet at passe sin 1-årige derhjemme.

Normalt er han ude at køre med elever tre dage om ugen.