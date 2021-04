Rigshospitalets præst: Døden er ikke en fiasko, og ikke ethvert dødsfald er tragisk

Alle vil bare gerne, at corona var nedkæmpet, og at vi kom tilbage til normalen. Men vi behøver ikke at løbe så stærkt fra død, sorg og problemer. For vi kan faktisk godt både som mennesker og samfund tåle at være gået lidt i stykker, siger Rigshospitalets sygehuspræst.