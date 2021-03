Regeringens økonomi-eksperter: »Før eller siden skal der prop i støtteordningerne«

Han er godt klar over, at opgaven næppe fremmer populariteten.

Man bliver bare ikke populær alle steder, når man har fået til opgave at designe udfasning af de statslige støtteordninger og pege på de virksomheder og brancher, der ikke længere kan og skal have økonomisk krisehjælp fra staten.

»Men hvis ambitionen er at blive populær, så skal man nok finde noget andet at beskæftige sig med«, siger Torben M. Andersen, tidligere overvismand og formand for regeringens økonomiske coronagruppe, der nu bliver aktiveret som et led i den store genåbning af det danske samfund.