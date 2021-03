Skolerne gør klar til stort rykind efter påske: »Vi er rigtig gode til at drive skole, men vi er ikke ret gode til at være sundhedsklinik«

Efter påskeferien får de omkring 200.000 elever i 5. til 8. klasse lov til – som de sidste – at komme i skole igen, ganske vist kun på halv tid. Det aftalte Folketingets partier mandag aften.

»Det er vi rigtig glade for«, siger Claus Hjortdal, der er formand for skolelederne:

»Vi har brug for, at de kommer tilbage, og de har brug for at se skolen igen og få noget mere struktur på hverdagen«.