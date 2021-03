Coronapasset kan så splid og mistillid mellem borgerne

I foyeren til Grand Bio i København står Emma, 22-årig danskstuderende, der bijobber som medarbejder i billetlugen. Hun har lige skannet et midaldrende ægtepars coronapas, som de har fremvist på telefonerne, og kan konstatere, at kvindens kviktest er mere end 72 timer gammel og dermed udløbet. Kvinden hvæser ad Emma og bedyrer, at hun ikke kan forstå, hvordan testen kan være forældet, og de havde sådan glædet sig til at se den film. Tonelejet stiger. En chef bliver tilkaldt. I køen står folk og tripper ubehageligt til mode.

Situationen er tænkt, men stærkt sandsynlig, når almindelige danskere skal til at massetjekke andre almindelige danskeres sundhedsoplysninger.

Med en ny aftale mellem alle Folketingets partier bortset fra ét, Nye Borgerlige, skal vi medbringe et coronapas til spa-, kropspleje-, skønheds- eller massageklinik, i det lokale solarium, til frisøren og tatovøren, når vi skal have en fadøl udendørs på en café, i museer, kunsthaller, biblioteker og i idræts- og foreningslivet, f.eks. når du skal til badminton.