Oprejsning for torturofre: Danmark vil samle beviser på overgreb i Hviderusland

Danmark har påtaget sig at stå i spidsen for en international koalition, der nu vil samle og bearbejde dokumentation for grove krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland (Belarus).

I alt 19 regeringer står bag initiativet, som Dignity – Dansk Institut mod Tortur skal føre ud i livet.

»Mit mål er at sende to klare budskaber« pointerer udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en sms fra gårsdagens Nato-møde i Bruxelles. »For det første skal Lukasjenko-regimets bøllebander forstå, at vi ikke vil tolerere straffrihed for deres vold og tortur mod den belarusiske befolkning. De skal vide, at verden holder øje, og at menneskerettighedskrænkelser dokumenteres, så gerningsmændene kan stilles til regnskab ved en domstol«.

»For det andet skal de fredelige demokratiforkæmpere i Belarus vide, at de ikke er glemt. At vores støtte og solidaritet med deres forsvar af demokratiske og civile rettigheder er mere end ord, så vi forhåbentlig kan give befolkningen mod til at fortsætte kampen for demokrati og grundlæggende rettigheder i Belarus«.