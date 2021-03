Da Mette Frederiksen vågnede onsdag, lavede hun det, vi kan kalde en Dyrby med dobbelt skrue

Altså, jeg forstår godt Michael Dyrby. For jeg skal gerne indrømme, at jeg mere end en gang er vågnet en mandag morgen og har tænkt: For den da, hvad havde jeg gang i?

Michael Dyrby er chefredaktør på B.T. og har en fortid på TV 2. Derfor medvirkede han søndag i TV2’s program ’Presselogen’, hvor han faktisk blev lidt sur, da han blev spurgt ind til en sexchikanesag på sin egen avis, og om han havde ansvar for TV 2’s kultur, der virkelig var sexistisk træls gennem en længere periode.

Det, syntes han, var »ufint« og »unfair«, at han sådan skulle stå til ansvar for det, han har ansvar for. Uden at afsløre forretningshemmeligheder her på avisen kan jeg da godt afsløre, at vi ganske ofte beder folk om at gøre netop det.

Dagen efter kunne han godt se, det ikke var helt i top. Han sendte sine ansatte en mail, beklagede sin nedsmeltning, og sagde, at han nu havde 1.000 bedre svar i sit hoved, og at hans kone i øvrigt altid havde sagt, at han var en langt bedre journalist end til at håndtere kriser.