Hør deres argumenter: Vidner og advokater advarer mod live-tv fra Støjbergs rigsretssag

Det risikerer at gå ud over sandhedsværdien af forklaringerne i rigsretssagen mod Inger Støjberg, hvis vidnerne vil kunne se frem til at skulle svare på spørgsmål med en tv-linse rettet mod sig.

Sådan lyder vurderingen fra flere af de centrale embedsmænd, der blev afhørt i Instrukskommissionen, og som derfor potentielt også vil blive indkaldt til Rigsretten.

Advarslerne er affødt af, at sagens hovedperson ganske opsigtsvækkende har foreslået, at det ved lov tillades at transmittere billeder og lyd fra retssagen. Et ønske, der nu har udmøntet sig i et konkret lovforslag, som de borgerlige partier er uenige om, hvorvidt de skal bakke op om, når det skal bringes op til afstemning i folketingssalen.