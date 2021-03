Elev rakte 'fuck' på Mette Frederiksens billede, men nu er det slettet

Han fik en hættetrøje af ’Men in Black’ for billedet, men nu har hans far fået det slettet. Faderen mener nemlig ikke, at der er sikret samtykke.

Advokat med speciale i persondataret, Catrine Søndergaard Byrne, siger »det virker som om, at man ikke har fulgt den rimelig klare lovgivning på området«.

Tusindvis af brugere havde kommenteret statsminister Mette Frederiksens (S) opslag på Facebook og Instagram torsdag i sidste uge, hvor hun poserer foran en 9. klasse, som er tilbage i skole.

Men det var ikke statsministeren, der var i fokus. Det var i stedet den 15-årige elev Nick Larsen, som rækker fuck på billedet.

Drengens håndtegn fik bifald fra mange Facebook-brugerne. Men det var ikke alt sammen roser. Faktisk har tonen efterfølgende været så hård, at det har fået Nick Larsens far til at kontakte Statsministeriet med henblik på at fjerne billedet fra alle Mette Frederiksens sociale platforme. Det er nu sket.