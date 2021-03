Overblik: Her er de 7 kvinder, 19 børn og 2 mænd, der er centrum for glohed debat

Kvinde på 31 år med 2 børn på 4 og 5 år





Her er tale om en etnisk dansk kvinde fra en by i Nordvestsjælland og hendes to børn. Som ung konverterede hun til islam, og i 2014 tog hun til Syrien, fordi hun ikke følte sig tilpas i Danmark som muslim. Ifølge hendes mor i Danmark forsøgte hun kort efter at komme hjem, men Islamisk Stat havde taget hendes pas. Hun giftede sig, og i 2015 adopterede hun en lille dreng, der blev fundet efter et bombeangreb og blev bragt til et hospital i en papkasse. I 2016 fødte hun en lille pige. I 2017 lykkes det moren i Danmark at få fat i en menneskesmugler, der smuglede kvinden og de to børn ud af Islamisk Stat og tæt til den tyrkiske grænse, mens manden blev tilbage. Menneskesmugleren overleverede kvinden og de to børn til kurderne. De kom i fængsel, hvor de sad i otte måneder. Siden blev de anbragt i Al-Roj-lejren, hvor de nu har siddet i mere end tre år. Pigen, der nu er fire år, lider af ptsd. Under den forrige borgerlige regering forsøgte Politiets Efterretningstjeneste og Udenrigsministeriet at få familien til Danmark, men bestræbelserne standsede, da den socialdemokratiske regering kom til.