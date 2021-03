Formand for Folketingets epidemiudvalg svarede på læsernes spørgsmål: »Jeg drømmer så sandelig om Copenhell, men håbet svinder dag for dag«

Politiken havde besøg af Formand for Folketingets epidemiudvalg, Stinus Lindgreen, der gav sit besyv med coronapasset:

»Jeg har fra starten været meget skeptisk overfor ideen - også ift. hvor anvendeligt det reelt er. Når det er sagt, er det vigtigt at bemærke, at der er tale om et coronapas og ikke et vaccinepas. Det har været helt afgørende for mig, at det ikke bliver et indirekte pres til at lade sig vaccinere (også selv om jeg selv er varm tilhænger af vacciner), da det skal være et frivilligt tilbud«, skrev han.

Derudover besvarede han en lang række spørgsmål om genåbningsplanen, som du kan blive klogere på ved at læse med: