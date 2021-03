Leverandør af digitalt coronapas kæmper for at få det til at virke: »Vi anbefaler, at du printer det ud på papir«

Sundhed.dk, der står bag danskernes coronapas, kæmper lige nu for at skalere sine systemer dramatisk op, så de kan klare det enorme pres fra millioner af danskere, der skal til frisøren og på bar i Nyhavn for at få genåbningens første fadøl.

Derfor anbefaler Sundhed.dk nu, at man printer sit coronapas frem for at sætte al sin lid til den digitale løsning.