Coronatests: Strøm af spammails – og penge – til lægerne bliver bremset

»Jeg har ikke brug for den besked, og jeg har ikke bedt om den. Og det trigger mig, at min læge så ovenikøbet fakturerer regionen for ydelsen«.

Sådan sagde den 51-årige københavner John Overmark Hansen, da Politiken i februar afslørede, hvordan de praktiserende læger på godt et halvt år har opkrævet over 25 millioner skattekroner for at sende beskeder om negative coronatests, som patienterne i forvejen havde fået via sundhed.dk.

»Jeg betaler glad og gerne min skat, men den skal da bruges fornuftigt – og ikke på, at min læge skal have sig en ny carport«, tilføjede Overmark Hansen, hvis læge i fire tilfælde havde opkrævet 46 kroner hos regionen for at sende det allerede kendte budskab om, at hans coronatest var negativ.

John, andre patienter og lægerne selv skal nu ikke længere belemres med mails om negative testsvar, og også strømmen af penge er stoppet. De praktiserende læger har, efter en fælles opsigelse af aftalen med regionerne, fra 10. marts ikke kunnet opkræve de 45,97 kroner for en mail med svaret på en coronatest. Og regeringen har nu accepteret at betale for en it-løsning, der som et spamfilter frasorterer alle de negative testsvar, som i knap et år har fyldt op i lægernes indbakker.