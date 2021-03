Britisk variant lukker stor efterskole: Udbruddet er forventeligt og meget svært at undgå, siger ekspert

Skolen havde som alle andre efterskoler lige fået grønt lys til at åbne.

Men nu må Oure Efterskole lukke på grund af et smitteudbrud blandt 19 elever.

»Det er myndighedernes vurdering, at der desværre er en elev, eller måske to, som har haft den med ind på skolen helt tilbage fra sidste uge. Smitten er ikke blevet fanget i den første test. Alle elever testede negativ om tirsdagen, men om fredagen testede den pågældende elev positiv«, fortæller Mette Romer Søborg, der er forstander på efterskolen.

Hun ærgrer sig, men har forståelse for, at Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at en nedlukning er nødvendig.