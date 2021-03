Portræt af Jeppe Kofod: »Han er ikke en markant udenrigsminister. Det ville være synd at sige«

Spørgsmålet er, om det kan tilgives:

At landets udenrigsminister angiveligt har tilbageholdt væsentlige oplysninger for Folketinget i sagen om danske børn i IS-lejre i Syrien. Med sagen er Jeppe Kofod (S) endnu en gang endt i en situation, hvor det helt åbent diskuteres på Christiansborg, hvorvidt han er manden, der bør være Danmarks udenrigsminister, eller om hans handling er utilgivelig.

Flere støttepartier overvejer fortsat, om de vil slukke ilden under hans taburet eller blæse til den. Sker det sidste, vil det blive afslutningen på en ministertid, hvor Jeppe Kofod har måttet kæmpe for at forsøge at gøre sig bemærket med de sager, han selv brænder for.