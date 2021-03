Efter møde med statsministeren: »Jeppe Kofod er i særdeleshed ikke fredet«

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er stadig i overhængende fare for at blive fyret som minister.

Det slår regeringens støttepartier fast, efter at de hver især var indkaldt til krisemøder i tirsdags med statsminister Mette Frederiksen (S) og en stribe øvrige topministre i S-regeringen.

Her kæmpede Frederiksen ifølge Politikens oplysninger for at lette presset på Kofod, som de tre støttepartier efter afsløringer i Ekstra Bladet mistænker for at have tilbageholdt centrale efterretninger for Folketinget om sikkerhedsrisikoen for danske børn i syriske fangelejre. Særligt oplysningen om, at danske børn fanget i Syrien risikerer at blive kidnappet af Islamisk Stat med henblik på terrortræning, har vakt stor bekymring hos Folketingets partier.