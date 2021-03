Brostrøm erkender at være overforsigtig: »For mig er det vigtigt at kunne sige: Den her vil jeg selv tage, og jeg vil give den til mine pårørende«

Sundhedsstyrelsen kan stadig ikke med sikkerhed sige, at AstraZeneca-vaccinen er skyld i et særligt sygdomsbillede med blødninger, lave blodpladetal og blodpropper. Men alligevel vælger styrelsen ud fra et forsigtighedsprincip at pausere vaccinationen i tre uger.

De danske sundhedsmyndigheder har nemlig et »særligt ansvar« over for borgerne, fordi de ikke bare stiller vacciner mod COVID-19 til rådighed. De anbefaler dem aktivt til borgerne. Derfor er barren højere for, hvor sikker og velbeskrevet en vaccine skal være, siger sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm på et pressemøde.

»Er vi overforsigtige? Der vil jeg bare sige: Ja, det kan man godt sige. Vi har lagt et ekstra forsigtighedsprincip ind«, siger han.

»Vi har et ekstrem succesrigt vaccineprogram med den højeste tillid til vacciner i EU-blokken og et af de lande i verden med højeste tillid. Det er en kontrakt, hvor vi som myndigheder kan sige: I kan trygt tage de vacciner, vi tilbyder, og det er ikke et tilbud, det er en anbefaling«.

»Derfor skal vi være sikre. For mig er det vigtigt at kunne stille mig op og sige »den her vil jeg selv tage, og jeg vil give den til pårørende. Det skal jeg kunne stille mig op og sige«.