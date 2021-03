Ny forsinkelse: Her er den nye vaccinekalender

Suspenderingen af AstraZeneca er blevet forlænget med tre uger, og Johnson & Johnson leverer 450.000 færre vacciner i april end først aftalt. Det betyder, at vaccinationskalenderen igen bliver forsinket med to uger.

Politikerne har længe snakket om de magiske 50, som betyder, at når alle over 50 år har fået første stik, vil de fleste restriktioner ophæves og samfundet åbne op igen. Med de nye forsinkelser står gruppen af 50-54-årige til at have fået første stik i uge 22 og være færdigvaccineret i uge 24, så en endelig genåbning først vil ske i begyndelsen af juni.

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke opdateret vaccinekalenderen på sin hjemmeside, men den optræder i et notat, som Sundhedsstyrelsen i dag har offentliggjort.

Den sidste gruppe er fortsat de 30-34-årige, som med den nye kalender vil have fået andet stik i uge 30.

Nyheden om færre vacciner fra Johnson & Johnson kommer, efter at Norge tidligere i dag meldte, at de forventer over 250.000 færre coronavacciner fra medicinalfirmaet i april.

Torsdag har Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen meddelt på et pressemøde, at suspenderingen af AstraZeneca-vaccinen vil forlænges med yderligere tre uger efter de nuværende to ugers ophold. Det sker, fordi eksperter har brug for mere tid til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og en række tilfælde af sjældne blodpropper, som mindst ni indtil videre er døde af.

Hvis vaccinen fra AstraZeneca ikke bliver genoptaget, forskydes vaccinationskalenderen yderligere to uger, så de 50-54-årige forventes færdigvaccineret i uge 26 og den sidste gruppe i uge 32.