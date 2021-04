For sådan en som mig er det altafgørende at arbejde. Men det er fandeme ikke nemt at finde et job, når man er 56 år og ude af træning

Det er ikke, fordi der mangler smør på brødet. Fruen har stadig sit gode job som sygeplejerske. Lejligheden er næsten betalt ud. Og Hans Christian Hansen har en lønforsikring, der giver ham 10.000 kroner oven i dagpengene helt frem til næste jul.

Set fra den privatøkonomiske vinkel er der ro på og ingen panik.

Men det slider at gå hjemme måned efter måned uden et arbejde at stå op til, uden en mening med hverdagen. Og han falder hele tiden ned i små lommer af usikkerhed og tvivl.

Hvad nu, hvis han ikke finder et job, når lønnen er sluppet op? Hvordan ser fremtiden ud for en ledig ’kuffertdreng’, der har nået en alder, hvor et job ikke længere er nogen selvfølgelighed?

»På den ene side er jeg jo kun 56 år, det er alt for tidligt at gå på pension. På den anden side har jeg så høj en alder, at det i sig selv kan blokere vejen til et fast arbejde«.