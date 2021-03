Politifolk: Regeringen må selv tage ansvar for lovbrud og ikke tørre det af på os

»Når man kvajer sig, så skal man også selv tage ansvaret for det. Så skal man ikke begynde at tørre det af på nogle andre. I det her tilfælde rigspolitichefen og Rigspolitiet«.

Så kontant udtrykker Klaus Byrjalsen, der er næstformand i Rigspolitiforeningen, sig, efter at Politiken har bragt nye oplysninger om, at det var Justitsministeriet, der gav Rigspolitiet med chefen Thorkild Fogde i spidsen instruks om at lede aktionen med aflivning af 15-17 millioner mink i Danmark. En aktion, som der ikke var lovhjemmel til.

Rigspolitiforeningen med 1.300 betjente som medlemmer var allerede i december ude med kritik af justitsminister Nick Hækkerup (S). Baggrunden var, at ministeren havde kritiseret Rigspolitiet og sagt, at der burde igangsættes en undersøgelse af politiets rolle i sagen.