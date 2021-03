Efter to chok-meldinger: Sådan strækker vi vores vacciner

Det er lidt, som når man lige knap har nok maling i bøtten til væggen: Så skal man i gang med at strække det, der er tilbage, uden i sidste ende at få et dårligere resultat.

Det er nogenlunde den situation, Danmark står i efter to chokmeldinger torsdag: Den første var, at vaccinationen udskydes for 180.000 danskere, der skulle have haft første eller andet stik med AstraZenecas vaccine. Vaccinen er sat på pause i tre uger, mens mere end 100 eksperter endevender sygdomstilfældene.

Det andet var, at Johnson & Johnson nu ikke leverer 495.000 vacciner i april som lovet.