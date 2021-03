Sygeplejersker går i politisk krig efter OK-nej

Det er nemt at forstå konflikter hos sygeplejerskerne, fordi de i grove træk altid handler om det samme: utilfredshed med lønnen.

Det var utilfredsheden med lønningsposens ulidelige lethed, der torsdag fik et snævert flertal af medlemmerne hos Dansk Sygeplejeråd til at forkaste overenskomstforliget ved en urafstemning.

Det er langt sværere at forstå, hvordan sygeplejerskernes utilfredshed, der har været en motor i konflikter i den offentlige sektor i årtier, kan løses. De sidder fast i et ingenmandsland mellem et overenskomstspor og et politisk spor.

Patienter på venteliste kan roligt lægge nervøsiteten væk: Nejet til overenskomsten kommer ikke til at udløse en egentlig strejke på landets sygehuse midt under covid-19-pandemien. Dels vil regeringen af folkesundhedsårsager aldrig tillade det, men det er samtidig svært at se, hvad hvad sygeplejerskerne skulle kunne opnå ved at lægge yderligere pres på regioner og kommuner i form af en strejke.