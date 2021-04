Statskassen er lukket for grossist: »Hallo. Vi har mistet over 90 procent af vores omsætning«

Tusindvis af virksomheder mistede muligheden for at få del i de statslige hjælpepakker, da støtteordningerne fik et nyt og mere restriktivt design sidste sommer, hvor alle troede, at pandemien var under kontrol. Nu kæmper de for livet. En af dem er Souvenir Kompagniet i Ringsted.