Støttepartier øger presset på Mette Frederiksen: Brug den finske model til at få børnene hjem fra Syrien

For at finde en løsning for de danske børn og kvinder i de syriske fangelejre skal statsminister Mette Frederiksen (S) søge inspiration hos sin partifælle og kollega i Helsinki, den finske statsminister Sanna Marin.

Det kræver Frederiksens tre støttepartier, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.

I december 2019 besluttede den S-ledede finske regering at udnævne karrierediplomaten Jussi Tanner som regeringens såkaldt særlige repræsentant med den opgave at hente finske børn hjem fra de syriske lejre. I samarbejde med bl.a. politiet og efterretningstjenesten er han bemyndiget til at træffe beslutninger om evakueringer, hvilket skal ske i en afvejning mellem hensynet til børnenes tarv på den ene side og sikkerheden for resten af det finske samfund på den anden.

Enhedslisten foreslår en eksperthøring med henblik på at indføre den finske model i Danmark. Retsordfører Rosa Lund (EL) kalder finnernes tilgang »det bedste eksempel« på, hvordan børn og forældre kan hentes hjem fra lejrene.