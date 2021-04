»Pandemien har givet os et los i røven«: Dødsdømte firmaer får nyt liv i deres kamp for at overleve coronakrisen

Det var ikke, fordi han blev alvorligt syg, da han blev smittet med corona i efteråret. En lille uge tog det at komme igennem. Men Troels Ambo mistede også lugtesansen, og den er stadig ikke kommet tilbage, selv om han har brug for den. For næsen er et vigtigt værktøj, når man lever af at finde og sælge fine vine til restauranter, spisesteder og hoteller og til større private virksomheder.

Og det gør Troels Ambo sammen med sine kolleger i firmaet Erik Sørensen Vin i Fredensborg. Eller gjorde. For det var ikke kun Troels Ambo, der blev ramt af corona sidste år. Hele firmaet blev lagt ned.

»Vi skulle netop til at lancere et nyt produkt, hvor vi gav større virksomheder mulighed for at have deres egne vinkældre, hvor de så kunne invitere medarbejderne på vinsmagninger med os som arrangører. Et super koncept, hvis jeg selv må sige det. Men så væltede verden«.

Troels Ambo har ikke har svært ved at genkalde sig følelsen af afmagt, når han tænker tilbage på de dage i marts sidste år, hvor alvorsfulde ministre og sundhedsmyndigheder lukkede landet ned og indledte kampen mod corona. Fra den ene dag til den næste lukkede virksomhederne ned og sendte medarbejderne hjem. Det samme gjorde hoteller, restauranter, cafeer og spisesteder. Og med et voldsomt slag var kunderne væk og salgskanalerne lukket, uden at nogen turde gætte på, hvor længe pandemien ville vare.