Politikere er dybt uenige: Har vi et problem med racisme og diskrimination i dansk politi?

Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, mener, at vi har et problem med racisme og diskrimination i dele af dansk politi. Det afviser Peter Skaarup, retsordfører fra Dansk Folkeparti. Han synes, at vi har andre ting at bruge tiden på.