»Kampen er kun lige begyndt«: Ingen sigtelse mod coronaaktivist for at dele foto af Mette Frederiksen-dukke

Fredag frafaldt Østjyllands Politi alle sigtelser mod den lærerstuderende Vivian Anita Alexandru. De havde ransaget hendes hjem og afhørt hende, fordi hun på Facebook havde lagt et foto ud af en brændende Mette Frederiksen-dukke med teksten: »Hun må og skal aflives«.

»Efter vi har gennemgået materialet i sagen, er sigtelsen blevet frafaldet, da hverken vi eller Statsadvokaten mener, der er noget bevis for, at kvinden har delt billedet med den hensigt at true nogen«, siger politidirektør Kirsten Dyrman på Østjyllands Politis hjemmeside.

Fotoet stammer fra en Men In Black-demonstration i København i januar, og den 29-årige kvinde fra Aarhus brugte det til at oprette en støttegruppe for de tre mænd, der er sigtet for at sætte ild til dukken.